Leading Ladies - trailer

Waarheid is een rekbaar begrip. En schuld is een kwestie van perspectief, en van herinnering. Vijf vrouwen, vijf standpunten.

Lang bewaarde geheimen en nieuwe leugens komen aan het licht tijdens een etentje onder vriendinnen. Diana, Ana, Silvia en Ana María vieren dat Marce terug is. Maar waarom is ze überhaupt vertrokken en waar was ze naartoe?

Dit scriptloos rollenspel is de derde langspeler van filmmaker Ruth Caudeli, die erin slaagt om met elke onthulling een meer intieme, maar ook duisterdere setting te creëren. Een intens hedendaags drama over de complexe relaties tussen vrouwen.