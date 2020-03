Kartonnen Dozen doet een oproep: "Laat deze winkel niet verdwijnen"

Johanna Pas van de boekenwinkel Kartonnen Dozen trekt op ATV aan de alarmbel. Drie jaar na de opening wordt het voortbestaan van de boekhandel die zich gespecialiseerd heeft in LGBTQ-literatuur bedreigt.

“We zijn hier nu drie jaar en dat zou vlot moeten gaan maar het blijft een struggle en ik weet niet of we het einde van het jaar halen.

Kartonnen Dozen is naast een lokale boekhandel voor de buurt ook de enige boekhandel in Nederland en Belgie die gespecialiseerd is boeken over en met LGBTQ-onderwerpen.

“Daar hebben we alles van en weten we alles over. Dat is onze expertise en daar komen mensen van ver.”

Maar ook voor diegene die nog worstelt met hun identiteit is de winkel voor heel wat mensen een laagdrempelige ontmoetingsplek.

In de reportage van ATV doet Johanna Pas dan ook een oproep:’Laat deze winkel niet verdwijnen.”