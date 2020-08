Ikbenertochook: Serge

Regisseur en Mister Gay Belgium finalist Roland Javornik is met een eigen campagne begonnen waarin hij de diversiteit van de LGBT-gemeenschap toont. De komende weken is hij van plan om op zijn sociale media-kanalen enkele korte reportages te verspreiden waarin die diversiteit aan bod komt. De reportages maken deel uit van zijn Mister Gay Belgium-campagne.

“Vanaf vandaag start ik mijn Mr. Gay Belgium 2020 campagne. We hebben een enorm diverse community maar jammer genoeg krijgt niet elke groep even veel tijd in de spotlights in de media”, zo laat de Hasseltse regisseur weten via zijn sociale mediakanalen. “In de komende weken wil ik op regelmatige basis een korte reportage de wereld insturen die de pijnpunten in onze gemeenschappelijke strijd zal belichten.

Want iedereen verdient het om gezien én gehoord te worden.” Hij lanceert de reportages met de hashtag #Ikbenertochook.

Het eerste filmpje vertelt het verhaal van de uit Congo afkomstige Serge. In de reportage vertelt hij over zijn afkomst, coming-out en het gebrek van gekleurde LGBT’s in de media. “Als ik terugblik kan ik me niet herinneren dat ik eigenlijk iemand had of het nu in de politieke wereld was of in de media, of algemeen in de wereld, waar dat ik naar kon opkijken om te zeggen van ‘ok die persoon lijkt op mij en is gewoon homo. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik daar op zoek naar was. Als ik rond mij keek had ik zo goed als geen rolmodellen.”