Di Luka / Diane Flesch (zij/haar) - Trail of Stories - Antwerp Pride 2021

Diane Flesch of Di Luka is 52 jaar. Zij is de eerste en voorlopig enige Drag King van Antwerpen. Ze heeft een dochter van 31, haar grootste liefde. Deze ras-entertainer werkte bijna 25 jaar als poetsvrouw voor het Zorgbedrijf in Antwerpen. 10 jaar geleden studeerde ze af als bejaarden-animator en momenteel hoopt ze zo snel mogelijk een uitdaging te vinden in de amusementssector. Na een uur gebabbeld te hebben met deze intelligente, grappige, down to earth en volkse persoonlijkheid, heeft Diane mijn hart compleet veroverd.