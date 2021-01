Dertigers: de officiële trailer van seizoen 3

In het langverwachte derde seizoen van de populaire fictiereeks Dertigers wordt de vriendschap van de groep zwaar op de proef gesteld. Saartje heeft Pieter gedumpt en is zonder veel uitleg naar Londen vertrokken. De hele groep, en zeker Pieter, begrijpt er niets van. Maar dan duikt Saartje opeens op in Antwerpen. Kan ze de reden van haar plotse vertrek geheimhouden en zo haar afspraak met An nakomen?



Tinne en Bart hebben beslist om uit elkaar te gaan, maar net dan ontdekt Tinne dat ze zwanger is. Zal dit hun beslissing beïnvloeden? Alex en Elias daarentegen staan sterker dan ooit. Hun trouwfeest komt eraan, maar door de onverwachte zwangerschap van Tinne steekt hun kinderwens steeds feller de kop op. Nora en Hans groeien steeds meer naar elkaar toe, maar toch lijkt Nora te twijfelen. Zal het leeftijdsverschil tussen hen een eeuwige spelbreker blijven? En we hebben goed nieuws voor alle fans: dit seizoen zal niet het laatste zijn, want het net werkt momenteel aan het vierde seizoen van Dertigers.