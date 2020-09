datmeenjeniet: stop online discriminatie!

Sekstische comments, racistische memes of homofobe posts. Net als in real life komt dis-criminatie ook online op grote schaal voor. Hoe laat je zien dat discriminatie op social media niet normaal is? En hoe grijp je in? Bij #datmeenjeniet worden jongeren en jongvolwassenen begeleid om voor elkaar op te komen als ze online op discriminatie stuiten. Doel: de sociale norm vergroten dat online discriminatie niet acceptabel is. Meer weten? Check https://www.movisie.nl/datmeenjeniet of https://www.instagram.com/hashtagdatmeenjeniet/.



Credits - Video en concept: Bucket Films, Motion design: Joery Verweij, Sound design: KALA Sound Productions.