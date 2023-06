Conner Rousseau: This is me (coming-out video)

In een openhartige video spreekt Vooruit-voorzitter Connor Rouseay voor het eerst publiekelijk over zijn seksuele geaardheid. “Ik struggle met mijn geaardheid”, zo zegt Rousseau in de veertien minuten durende video.”Ik weet nog niet wat ik ben. Ik vind het ook niet zo tof als mensen altijd een term daarop willen kleven of in hokjes denken maar ik val minstens op de twee. (man en vrouw red)”