CELTS International Trailer

Belgrado, 1993. Tijdens Minja’s achtste verjaardagsfeest geniet een groep vrienden van elkaars gezelschap. Terwijl de kinderen zich in de andere kamer bezighouden, roken en drinken de volwassenen in de keuken.

Niemand weet exact wanneer de avond begonnen is en wanneer die zal eindigen. Het is een stroom van mensen die komen en gaan, van intense gesprekken, vervaagde gevoelens en zinderende aantrekking.

Liefde is liefde in dit liberale huishouden, waar cynisme door de politieke tumult hoogtij viert, maar waar iedereen toch vooral op zoek is naar iets ‘echts’. Liever boter dan margarine en liever seks dan masturberen.