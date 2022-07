Bojack Horseman bedenker wil de Golden girls opnieuw op televisie

De Golden Girls komen mogelijk terug op televisie. Nee we hebben het niet over de zoveelste rerun van de serie die vanaf 1985 zeven jaar lang wekelijks te zien was maar nieuwe geanimeerde avonturen, al moet je nieuw met een enorme korrel zout nemen. De oude afleveringen zouden gecombineerd worden met nieuwe visuele grappen.

De Golden Girls was mega populair in de jaren 80 en gaat over vier bejaarde vrouwen die een woning in Miami delen. Omdat de show heel wat thema’s die in de jaren 80 controversieel waren zoals coming out, hiv/aids en het homo-huwelijk open en bloot behandelde bouwden de vier dames ook een heuse fanbase uit bij LGBTQ-kijkers.

Mike Hollingworth, die we kennen van de tekenfilmserie ‘Bojack Horseman’ heeft plannen om met een nieuwe tekenfilmserie te beginnen rond de Golden Girls. Hij wil de originele stemmen van Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan en Estelle Getty combineren met nieuwe grappen en personages. De opzet is simpel . Blanche (Rue McClanahan), Dorothy (Bea Arthur), Rose (Betty White), en Sophia (Estelle Getty) hebben de fontein van de eeuwige jeugd ontdekt en wonen in het jaar 3033 nog steeds samen in Miami.