Basketbalspeler Marco Lehmann:"Ik wacht niet op mijn pension om uit de kast te komen"

De Zwitserse basketbalspeler Marco Lehmann is op 27-jarige leeftijd als homo uit de kast gekomen. “Dit is voor alle mensen die geen dubbel leven meer willen leiden, voor diegene die in een systeem leven waarin zij zelfs niet bestaan”, zo schreef hij op de website van de Internationale Basketball Federatie. “Dit is voor de toekomstige generaties zodat zij hun sportieve leven vrij kunnen beleven zonder dat ze zich moeten verstoppen. Ik ga ook niet liegen, dit is ook voor mij zodat ik mijn leven zonder deze last kan leiden.”