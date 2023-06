Alice On The Roof viert 20 jaar homohuwelijk met nieuw nummer

Twintig jaar geleden keurde het parlement de wet goed die het huwelijk openstelde voor koppels van hetzelfde geslacht. Alice on the Roof brengt een hartverwarmend nummer uit om een historische mijlpaal te vieren Het lied vat de thema's liefde, eenheid, erkenning en aanvaarding prachtig samen. Als onderdeel van de campagne “Belgium. Embracing openness” benadrukt het nummer dat de liefde wint in België, ook voor koppels van hetzelfde geslacht.

De Belgische artieste Alice on the Roof schreef “The Right Words”, een nummer dat grenzen overstijgt en een krachtige boodschap van eenheid, begrip en aanvaarding brengt via de universele taal van de muziek. Het is geïnspireerd op het liefdesverhaal van twee hechte vriendinnen. Alice slaagt erin om de tedere emoties en introspectie te verweven in haar werk. "Mijn teksten belichamen hun intieme mijmeringen", deelt Alice. “Vragen als ‘Vind ik dit meisje leuk?’, ‘Betekent dit dat ik meisjes leuk vind?’, ‘Heb ik het recht om mijn gevoelens te omarmen en te zeggen: ‘Ik wil je, ik zie je graag?’ In België is het antwoord volmondig 'JA'."

"Je hoeft de Belgen niet vaak al te serieus te nemen, maar wanneer het over de liefde gaat, wordt het ernst. Op 20 januari 2003 maakte het Belgische parlement de weg vrij voor het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, een onvergetelijk moment in onze geschiedenis. Op 1 juni 2003 trad de wet in werking. Hoewel ik toen pas zeven jaar was, heb ik, zoals iedereen van mijn generatie, geleefd in een wereld waar het huwelijk voor iedereen een verworven recht is - het is een vreugdevol feest, punt", zegt Alice.