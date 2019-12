Dit beeld huilt elke 40 seconden | Wereld Aids Dag 2019

Op Wereld Aids Dag 2019 onthulde Angela Groothuizen samen met de 11-jarige Jacky en activiste Eliane Becks, het standbeeld van een huilende vrouw. Ze huilt elke 40 seconden één traan. Want elke 40 seconden sterft er iemand ter wereld aan aids.



Aids is wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 onder jonge vrouwen en de helft van alle kinderen met hiv zonder behandeling sterft voor zijn tweede levensjaar. Met de onthulling van het beeld vragen we aandacht voor het feit dat aids in de wereld niet voorbij is.



We kunnen aids stoppen, als we zorgen dat iedereen toegang heeft tot levensreddende medicijnen.



Stop de tranen.

Stop aids. Uit liefde voor alle liefdes.



Lees de verhalen en help mee: https://aidsfonds.nl



#stopdetranen