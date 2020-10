Welcome to Chechnya: Inside the Russian Republic’s Deadly War on Gays |Trailer

"In Tsjetsjenië zijn er geen homoseksuelen." Drie jaar geleden klonk Ramzan Kadyrov, het Hoofd van de Tsjetsjeense Republiek, heel formeel. Quatsch uiteraard, maar hij doet er alles aan om deze stelling werkelijkheid te laten worden. In de autonome deelrepubliek van Rusland zijn LGBTQ'ers vogelvrij verklaard: ze worden opgejaagd, gemarteld en vermoord of ze verdwijnen van de aardbodem. Welcome to Chechnya van documentairemaker David France toont ongefilterd de gruwelen die queers ondergaan in de deelrepubliek. Maar hij eert ook de vele activisten die hun eigen leven op het spel zetten om de slachtoffers te helpen onderduiken en asiel aan te vragen. Omdat zowat alle slachtoffers anoniem willen blijven, dragen ze een digitaal masker: de gezichten van New Yorkers die hun gezicht 'geleend' hebben. Een opmerkelijke techniek in een onthutsende film.

Film Title: Welcome to Chechnya: Inside the Russian Republic’s Deadly War on Gays

Director: David France

Country: USA

Year: 2020