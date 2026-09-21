Trailer: LA GRADIVA

Pompeii is een plek waar de tijd stilstaat. Voor Toni en zijn klasgenoten lijkt de tijd net razendsnel vooruit te gaan: hun schooltijd loopt af en de volwassenwereld wacht. Met La Gradiva maakt cinematograaf Marine Atlan haar beklijvende langspeeldebuut, een zinnelijke coming-of-agefilm die haar jonge personages naar Zuid-Italië voert, tussen versteende lichamen en eeuwenoude fresco's. Hun eigen levens kunnen nog alle kanten uit. Blikken kruisen, aantrekkingskracht verschuift en elk gebaar lijkt plots van levensbelang. Met luide muziek, een grote mond en een stapel gemiste deadlines weet Toni (Colas Quignard) feilloos op de zenuwen te werken van lerares Mercier, een ijzersterke Antonia Buresi. Rond hem bewegen beste vriend James (Mitia Capellier-Audat), de observerende Suzanne (Suzanne Gerin) en een klas vol jongeren die even makkelijk filosoferen over de wereld als elkaar het vuur aan de schenen leggen. Atlan vertrouwt daarbij grotendeels op nieuwkomers, die hun personages een ontwapenende naturel geven. Verlangen, vriendschap, seks, status: niets ligt helemaal vast.