Trailer: LA BOLA NEGRA

Voor hij werd vermoord aan het begin van de Spaanse Burgeroorlog, pende de openlijk homoseksuele schrijver Federico García Lorca de eerste vier pagina's van de roman La bola negra. De titel refereert aan de sociale uitsluiting van een gay personage. Negentig jaar later reclaimen filmmakers Javier Calvo en Javier Ambrossi de queergeschiedenis van hun thuisland. Het duo draagt al langer actief bij aan een grotere vertegenwoordiging van de LGBTQIA+-gemeenschap in de Spaanse kunst, cultuur en media. Geïnspireerd door García Lorca's onvoltooide werk en een toneelstuk van coscenarist Alberto Conejero, verkennen, verbinden en vieren ze de levens van drie gay mannen in 1932, 1937 en 2017. Hun ambitieuze en meeslepende epos, gedraaid op 35mm-film, huldigt trots het klassieke melodrama met hedendaagse flair. Dat leverde hun in Cannes de prijs voor Beste Regie op, gedeeld met Paweł Pawlikowski voor Fatherland, die ook te zien is tijdens deze editie van Film Fest Gent.