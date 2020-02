Froukje kwam langs in de 3FM Live Box om een unieke cover van Macklemore te spelen. Ze verwerkte haar eigen boodschap in het nummer 'Same Love' en gaf hier haar eigen (Nederlandse) sound aan. In de Nederlandse bewerking zingt Froukje Veenstra over haar jeugd en over hoe ze opgroeide als biseksuele vrouw. Het nummer gaat over acceptatie en de liefde die in vele vormen voorkomt.