Trailer: THE EDUCATION OF JANE CUMMING

Een droom wordt werkelijkheid voor Jane Pirie (Flora Nicholson) en Marianne Woods (Clare Dunne) wanneer ze hun kostschool voor meisjes openen. De school kent een bescheiden begin, maar wint aan aanzien wanneer Lady Cumming Gordon (Fiona Shaw) er haar kleindochters inschrijft, onder wie Jane Cumming (Mia Tharia). De vijftienjarige studente is half-Indisch en werd geboren uit een buitenechtelijke relatie, wat haar leeftijdsgenoten aanzet tot pestgedrag. Bij haar leerkrachten vindt Jane het begrip en de huiselijkheid die ze sinds het vroege overlijden van haar ouders mist. Hun band wordt hechter tijdens een gedeelde zomer, maar begint algauw te schuren wanneer er grenzen worden gesteld. Het waargebeurde verhaal van Pirie en Woods kende al meerdere adaptaties, maar de Duitse cineaste Sophie Heldman werpt er een nieuw licht op door de liefde tussen Pirie en Woods en hun strijd om een vrij en onafhankelijk leven te leiden centraal te stellen.