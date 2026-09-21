trailer: I RARELY WAKE UP DREAMING

Terwijl Olya (Tania Myronyshena) en Oleh (Markus Bright) omgaan met de interne spanningen rond de recente gendertransitie van Oleh, moeten ze het hoofd bieden aan de ongeziene wreedheid van buitenaf wanneer Rusland tegelijkertijd Oekraïne binnenvalt. Het razend actuele I Rarely Wake Up Dreaming werd grotendeels in en rond Kiev gefilmd en vertrekt vanuit de ervaringen van de vriendenkring van de Oekraïense scenarist Anna Melikova en de Duitse cineaste Isabelle Stever. Geworteld in de werkelijkheid verkennen ze hoe de oorlog het dagelijkse leven overneemt en de grenzen van mannelijkheid en vrouwelijkheid steeds verder inperkt. Het oorlogsgeweld is alomtegenwoordig, maar wordt nooit direct getoond. De focus ligt op een koppel dat tot het uiterste gaat om hun vrijheid en identiteit te redden van een allesverslindende oorlogswerkelijkheid. Elk shot getuigt daarbij van een diep geloof in de politieke kracht van cinema.