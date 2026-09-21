Trailer: Coward (Lucas Dhont)

Een trein vol jonge Belgische soldaten raast richting het front. Ze zingen uit volle borst, maken grappen en jutten elkaar op. Ook Pierre wil niets liever dan bewijzen dat hij tussen hen thuishoort. Emmanuel Macchia, voor het eerst op het witte doek, speelt hem met een ontwapenende terughoudendheid. Maar achter de linies belandt Pierre in een heel ander gezelschap. Francis, een onweerstaanbaar beweeglijke Valentin Campagne, verzamelt er een groep buitenbeentjes om met theater, zang en zelfgemaakte kostuums de troepen even aan de oorlog te laten ontsnappen. Wat begint als vermaak, opent voor Pierre langzaam een wereld waarvan hij niet wist dat ze bestond.