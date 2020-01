trailer 'Lola Vers La Mer' NL

De 18-jarige Lola met haar gekleurde haren vliegt met haar skateboard razendsnel door de zonovergoten straten van Brussel. Ze woont samen met Samir, haar enige vriend, in een Brussels opvangcentrum. Wanneer haar moeder, die ze in het geheim zag, bezwijkt aan een ziekte, zorgt haar vader Philippe ervoor dat Lola de uitvaartplechtigheid mist.

Twee jaar eerder had Philippe haar al uit het huis gezet: toen heette Lola nog Lionel. Lola is woedend op haar vader en steelt de urn met de as van haar moeder. Maar dat is buiten Philippe gerekend, die vastbesloten is om de laatste wens van Catherine waar te maken: uitgestrooid worden in de duinen van haar ouderlijk huis aan de Noordzee. Lola trekt dan samen met haar vader naar de kust waar haar moeder vertoefde, om haar een laatste eer te bewijzen. Een tocht die helemaal niet zal verlopen zoals ze beiden verwacht hadden.