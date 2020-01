Port Authority trailer

De onmetelijk verschillende werelden van Paul (Ffion Whitehead) en Wye (Leyna Bloom) kruisen elkaar op de trappen van het New Yorkse Port Authority-busstation. Paul, die vers van een bus uit Pittsburgh is gestapt, heeft geen idee waar hij zal slapen die nacht en wordt op de metro bijna in elkaar geslagen. Zijn bedenkelijke redder in nood is de slightly sleazy en homofobe Lee (McCaul Lombardi), die hem aan een slaapplaats en een “job” helpt.

Wye, een danseres uit New Yorks Kiki ballroom-scene, woont samen met haar uitgebreide familie van collega-voguers en mededansers die voor elkaar zorgen met een warmte en genegenheid waar Paul enkel van kan dromen. Hij valt voor haar charisma en zelfzekerheid, maar worstelt met zijn gevoelens wanneer hij erachter komt dat ze trans is.