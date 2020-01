Het koffiemerk Douwe Egberts zet 2020 in met een nieuwe reclamecampagne die op enkele dagen tijd viraal is gegaan op sociale media. Onder de slogan "We hebben allemaal iets om te delen bij een kopje Douwe Egberts koffie" stelt een dochter haar nieuwe vriendin voor aan haar vader. Het reclamefilmpje werd bedacht door het Brusselse reclamebureau BBDO.